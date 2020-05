GTA 6 uscirà dopo marzo 2021, nessun lancio a sorpresa quest'anno

Come ampiamente previsto, GTA 6 non arriverà nei negozi durante l'anno fiscale in corso, questo vuol dire che il gioco Rockstar Games uscirà dopo il primo aprile 2021, anche se al momento non ci sono indicazioni precise in merito.

Take-Two ha annunciato di avere in programma 93 giochi nei prossimi 5 anni tuttavia il CEO della compagnia ha chiarito che l'attuale anno fiscale (che terminerà il 31 marzo 2021) non vedrà l'uscita di grossi giochi pubblicati dalle etichette di Take-Two Interactive come Rockstar Games e 2K Games.

Nulla vieta che GTA 6 possa essere previsto per il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022, nessun dettaglio è però giunto da Take-Two a riguardo, di certo non aspettatevi un lancio a sorpresa alla fine del 2020 insieme a PS5 e Xbox Series X o nel primo trimestre dell'anno successivo.

Secondo vari rumor lo sviluppo di GTA 6 sarebbe completo al 50%, anche in questo caso nessun chiarimento è arrivato da parte di Rockstar Games e Take-Two, per il momento vi invitiamo quindi a prendere questa come una voce di corridoio assolutamente non confermata.

Secondo voi quando uscirà GTA 6? Lo vedremo direttamente su PS5 e Xbox Series X o il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One? Discutiamone nei commenti qui sotto.