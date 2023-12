GTA 6 uscirà su Nintendo Switch 2? Molto, molto difficile per Digital Foundry

Lo staff di Digital Foundry ha risposto ad una serie di domande sul comparto tecnico di GTA 6, una di queste verte sulla possibilità che il gioco arrivi in futuro su Nintendo Switch 2, ma DF non sembra riporre molte speranze in merito, anzi.

E' vero che la prossima console Nintendo potrebbe presentare soluzioni tecniche interessanti ma per Digital Foundry non abbastanza da permettere a Grand Theft Auto VI di girare senza compromessi. In passato Rockstar ha selezionato attentamente i giochi da portare sulle console Nintendo, anche a causa di alcuni limiti hardware, e al momento è difficile pensare che GTA 6 possa girare su Switch 2 senza interventi radicali al sistema di illuminazione e ad altri aspetti tecnici.

Digital Foundry ha persino dubbi sul fatto che GTA 6 possa girare bene su Xbox Series S e nel caso della prossima console Nintendo i dubbi aumentano, anche se al momento non conosciamo le specifiche hardware della piattaforma.

Un ex dipendente di Rockstar Games che ha lavorato su GTA 5 e Red Dead Redemption 2 ha dichiarato che a suo avviso la compagnia darà priorità alle versioni PS5 e Xbox di GTA 6 perché "vendono di più", solo in un secondo momento il gioco uscirà su PC ed eventualmente altre console.