GTA 6 uscirà solo su PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia, annuncio nel 2020?

Emergono nuovi rumor su Grand Theft Auto VI: recentemente Rockstar ha rimosso i vecchi GTA da GeForce Now, secondo molti per pubblicarli in esclusiva streaming su Google Stadia, piattaforma che potrebbe anche ospitare il sesto episodio della serie.

Voci recenti vorrebbero l'annuncio di Grand Theft Auto 6 previsto per il 2020 con lancio fissato al 2021/2022 solamente su PS5/Xbox Scarlett e Stadia, lasciando fuori PlayStation 4 e Xbox One, ormai tecnicamente datate per riuscire a supportare progetti di tali dimensioni. Nessun accenno ad una possibile versione PC, che potrebbe uscire in seguito. Per le piattaforme di attuale generazione sarebbe invece previsto il prolungamento del supporto per GTA Online, che continuerà a ricevere nuovi contenuti anche dopo il lancio del nuovo GTA.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di voci di corridoio prive di conferma, Rockstar Games e Take-Two non hanno ancora annunciato Grand Theft Auto VI, anche se stando ad alcuni insider bene informati il gioco sarebbe in sviluppo già da molti anni. Prima di GTA 6 però la compagnia potrebbe pubblicare Bully 2, altri titolo su cui sono emersi numerosi dettagli nei mesi scorsi.

Difficile capire quanto ci sia di vero in queste voci, le riportiamo per dovere di cronaca, in attesa di conferme o smentite.