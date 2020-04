GTA 6, l'uscita è ancora lontana? Dettagli su sviluppo e supporto post-lancio

Si continua a parlare di GTA 6, che nonostante non sia mai stato annunciato in via ufficiale da Rockstar Games, risulta essere un dei giochi più attesi in assoluto da parte dei videogiocatori. Le voci di cui via parliamo ora non provengono da un insider qualsiasi o da un fan in vena di fare teorie, bensì da Jason Schreier, nota penna di Kotaku.

In lungo articolo d'approfondimento su Rockstar Games, il giornalista - che si è dimostrato affidabile in molteplici occasioni in passato - ha affermato che il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto si troverebbe ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, e pertanto sarebbe ancora ben lontano dalla pubblicazione. Secondo Schreier, inoltre, GTA 6 al debutto avrà una "dimensione moderata" per gli standard di Rockstar Games, e sarà destinato ad espandersi con aggiornamenti regolari nel corso del tempo al fine di limitare il crunch time e lo stress per gli sviluppatori. Un po' come accade già adesso con GTA Online, ma in giornalista non ha fatto distinzioni tra campagna per giocatore singolo e componente multiplayer quando ha parlato di GTA 6.

Nei giorni scorsi, il doppiatore di Michael De Santa in GTA 5 ha invitato tutti i giocatori a non credere a tutti i rumor a non credere a tutte le voci su Grand Theft Auto 6, ma stavolta provengono da una voce autorevole che ci ha beccato più di una volta in passato.