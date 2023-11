GTA 6, l'uscita non è lontana? Indizi dal CEO di Take-Two

Nella giornata dell'8 novembre 2023 è arrivata la conferma che milioni di giocatori in tutto il mondo stavano aspettando: il primo trailer di GTA 6 arriverà a dicembre 2023, parola di Rockstar Games. Ed ora a rincarare la dose ci pensa anche il publisher Take-Two.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha infatti dichiarato che numerosi giochi di punta dell'azienda sono sempre più vicini al loro esordio sul mercato: "Il nostro programma di sviluppo è robusto e ben diversificato, e ci stiamo avvicinando sempre di più a pubblicare i giochi rivoluzionari che il nostro pubblico sparso per il mondo attende con impazienza", queste le parole di Zelnick. Il CEO in realtà non fa mai esplicitamente il nome di Grand Theft Auto VI, tuttavia questo commento è arrivato nel corso di una conference call con gli azionisti svoltasi immediatamente dopo l'annuncio di Rockstar.

Quando si riferisce a "giochi rivoluzionari" è chiaro che Zelnick stia parlando anche e soprattutto di GTA VI, che potrebbe non essere troppo lontano dal suo esordio sul mercato. Anche Lainie Goldstein, CFO di Take-Two, ha sottolineato che ci sono "diversi eccitanti giochi d'impatto in arrivo che crediamo aiuteranno la nostra compagnia a raggiungere nuovi record finanziari"

Nel frattempo il post sul primo trailer di GTA 6 è già da record, essendo diventato il tweet videoludico più apprezzato di sempre. Cresce dunque sempre di più l'attesa per il prossimo dicembre, quando il nuovo Grand Theft Auto verrà finalmente mostrato al mondo in maniera ufficiale per la prima volta in assoluto.