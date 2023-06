GTA 6 verrà annunciato questa estate? Parliamone!

Nel novembre dello scorso anno, Rockstar ha confermato i leak su GTA 6 e riferito che non ci sarebbero stati dei ritardi nello sviluppo del prossimo, attesissimo capitolo della serie open world. Da allora, in rete si sono susseguite tantissime indiscrezioni e ipotesi sulle tempistiche del reveal ufficiale.

Partendo proprio da questi rumor e dalle teorie più 'rimbalzate' sui social e sui forum di settore, proviamo allora a fare il punto della situazione per capire quanto sia probabile l'annuncio di GTA 6 nel corso di questa estate.

In questi mesi, alla discussione intavolata dalla community hanno partecipato alcuni tra i più autorevoli leaker della scena: il valzer delle anticipazioni più recenti (e quindi, si spera, più attendibili) sul futuro di Gran Theft Auto è partito a dicembre con Tom Henderson dettosi certo del reveal di GTA 6 nel 2023. Quella che, presumibilmente, è la 'gola profonda' più famosa dell'industria videoludica ritiene infatti che Rockstar presenterà ufficialmente il gioco da qui ai prossimi mesi, entro e non oltre la fine del 2023.

Alle certezze di Henderson si sommano le riflessioni condivise in rete da Tez2 sull'annuncio in estate di GTA 6: a detta dell'insider, la Grande R starebbe pianificando la pubblicazione di numerosi aggiornamenti sullo sviluppo del prossimo capitolo di Grand Theft Auto, come parte della più ampia copertura mediatica che sarebbe stata prevista da Take-Two per festeggiare i dieci anni dall'apertura dei server di GTA Online.

In questa direzione, ovvero di un reveal spalmato su più 'appuntamenti comunicativi', sembrano andare anche le ultime dichiarazioni di Strauss Zelnick: nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Take-Two ha riferito che Rockstar intende puntare alla perfezione con GTA 6, alzando l'asticella delle aspettative con innovazioni ludiche, grafiche, narrative e contenutistiche che, presumibilmente, richiederanno ben più di un 'semplice' Reveal Trailer per essere sviscerate appieno.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che nel corso di questa estate assisteremo finalmente alla presentazione ufficiale di Grand Theft Auto 6 o, al contrario, pensate che Rockstar non sia ancora pronta per compiere questo importante passo? Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per illustrarci il vostro punto di vista e condividerlo con il resto della community.