GTA 6 a Vice City, Chicago e in Messico? Alcuni fan ne sono sicuri

Quello che sembra essere l'ennesimo contenuto aggiuntivo di GTA Online, ha invece spinto i fan ad elaborare una teoria sull'ambientazione di Grand Theft Auto 6, gioco mai annunciato ma quasi sicuramente in via di sviluppo.

L'aggiornamento di GTA Online dello scorso 28 febbraio GTA Online era incentrato sulle Gare per veicoli a ruote scoperte, e ha introdotto una serie di nuovi circuiti tra i quali ne spicca uno chiamato Height of Society. Alcuni fan hanno analizzato attentamente la sua geografica, accomunandola a quella del Nord e del Sud America, giungendo quindi alla conclusione che GTA 6 potrebbe essere ambientato in Florida (Vice City, città di fantasia già visitata nella serie), nella zona dei Grandi Laghi (quindi nella città di Chicago) e in Messico.

Rockstar Games ha davvero inserito un indizio sul suo prossimo gioco, uno dei più attesi di tutti i tempi, in una circuito di GTA Online? Davvero difficile dirlo, ma un ritorno a Vice City non ci sentiamo di escluderlo a priori, visto che rappresenta una delle location più amate dai giocatori della serie. Inoltre, dell'ambientazione in Sud America si è già vociferato numerose volte in passato. Potete osservare anche voi la mappa del circuito Height of Society in calce a questa notizia: secondo voi i fan c'hanno visto giusto? Nel frattempo, continuano a circolare delle voci sul reveal di GTA 6, che secondo diverse fonti sarebbe fissato per la fine di questo mese.