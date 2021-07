GTA 6, tra Vice City e mappe online in evoluzione: facciamo il punto sui rumor in video!

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul ritorno di Grand Theft Auto V su PlayStaton 5 e Xbox Series X|S, la community non manca di porsi già le prime domande su quello che sarà il prossimo capitolo inedito della serie.

Mai ufficialmente annunciato da Rockstar Games, che appunto pare per il momento concentrata sull'aggiornamento next-gen di GTA V, GTA 6 è protagonista di moltissimi rumor ormai da diversi mesi. Questi ultimi hanno trovato origine presso molteplici fonti, tra insider più noti e presunti leaker. Di recente, alla schiera di possibili conoscitori dei piani di Rockstar ha trovato spazio anche Tom Henderson, insider rivelatosi di recente molto ben informato sulle caratteristiche di Battlefield 2042.



Quest'ultimo non ha lesinato sui dettagli, offrendo al pubblico molti elementi sui quali speculare e costruire ipotesi intriganti. Dal possibile ritorno di Vice City come ambientazione di Grand Theft Auto VI alla previsione di mappe online in costante evoluzione, sono diversi gli spunti di riflessione sui quali riflettere, pur con l'avvertenza che il debutto del gioco potrebbe non avvenire ancora per molto tempo.



Per cercare di fare il punto sulla situazione e sulle più recenti indiscrezioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!