GTA 6 a Vice City: nuova immagine per la presunta mappa, ripartono i rumor

I rumor più recenti escludono che un annuncio di Grand Theft Auto 6 possa arrivare prima del prossimo anno, con il 2021 dedicato ad accogliere la versione next gen di GTA 5.

Ciò non impedisce però ad ulteriori voci di corridoio di farsi strada in rete, tra presunte informazioni legate a personaggi, trama o ambientazione. In particolare, di recente sono tornate a guadagnarsi attenzione le teorie che vorrebbero il prossimo GTA 6 destinato a riportare gli appassionati tra le strade assolate di Vice City. La città ispirata a Miami è infatti indicata da diversi rumor come in attesa di fare ritorno in Grand Theft Auto VI.

Ovviamente, non vi sono conferme ufficiali in tal senso, ma solamente indiscrezioni delle quali è al momento impossibile verificare l'attendibilità. In particolare, ha di recente trovato diffusione in rete una presunta immagine della mappa di GTA 6, che pare una versione aggiornata di una precedente mappa di GTA 6 trapelata in rete diversi mesi addietro. Disponibile direttamente in calce a questa news, lo scatto raffigurerebbe una Vice City molto più ampia ed articolata, destinata a fare da sfondo alla nuova epopea Rockstar Games.



Come di consueto, ricordiamo che sino ad eventuali annunci da parte della software house, non vi sono conferme in merito al fatto che il sequel di GTA 5 sia effettivamente già in sviluppo.