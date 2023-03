GTA 6 a Vice City? Ecco tre città alternative che avremmo voluto vedere

Manca ancora la conferma definitiva da parte di Rockstar Games, ma dopo i famosi leak dello scorso settembre appare sempre più certo che GTA 6 sarà ambientato a Vice City. Teatro dell'iconico capitolo omonimo del 2002 e presente anche nell'originale GTA del 1997, se confermato sarebbe un gradito ritorno. Ma perché non città nuove?

Nel corso degli anni, Rockstar ha generalmente ambientato i giochi della serie nelle stesse location, come Liberty City, ispirata a New York, e per l'appunto Vice City, basata su Miami. Il tutto senza dimenticare San Andreas e la sua Los Santos (Los Angeles), oltre alla presenza di San Fierro (San Francisco) e Las Venturas (Las Vegas) che sono state al centro degli eventi raccontati nell'intramontabile GTA San Andreas. A meno di colpi di scena, GTA VI continuerà riproporre scenari ben noti, sebbene poteva essere l'occasione per portare i fan in scenari del tutto inediti. Di seguito, ecco tre città statunitensi che ci sarebbe piaciuto vedere nel prossimo Grand Theft Auto.

Chicago

La famosa "Windy City" nonché terza città più popolata degli Stati Uniti sarebbe potuta essere una location intrigante per GTA 6. Luoghi iconici come il centro di Chicago, caratterizzata da alcuni dei grattacieli più alti dell'intera nazione, oltre alla vicinanza al lago Michigan ed il fatto di essere stata la sede in cui è stata fondata la Chicago Outfit negli anni '10 del 1900, poteva essere teatro di una grande avventura a tinte malavitose.

Detroit

Un'altra delle città più note degli USA, Detroit è soprannominata la "Motor City" ed è la capitale dell'industra automobilistica americana, ospitando alcuni dei marchi più popolari dell'intera industria. Considerando il fatto che Detroit è anche considerata una delle città più pericolose degli Stati Uniti, queste caratteristiche avrebbero potuto dar vita a dinamiche molto interessanti e perfettamente in linea con lo stile ed i toni di un GTA.

New Orleans

La città principale della Louisiana, New Orleans si distingue per uno stile tra i più unici e peculiari di tutti gli Stati Uniti, grazie alla sua ispirazione all'architettura creola francese e la sua importante eredità culturale in ambito sia musicale che culinario. Proprio il fatto che si sarebbe trattato di uno scenario ben diverso rispetto alle classiche metropoli già trattate in passato dalla serie poteva essere una location azzeccata per GTA VI.

E voi cosa ne pensate? Quali città vi sarebbe piaciuto vedere in GTA VI o in altri esponenti della serie? Una cosa comunque sembra sicura: anche con il sesto episodio, GTA continuerà ad essere lo specchio della società USA.