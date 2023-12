GTA 6, Vice City vs Florida: il confronto tra trailer e realtà

Nel frattempo che il primo trailer di GTA 6 stabilisce nuovi record assoluti su Youtube, IGN.com ha dedicato al nuovo kolossal di Rockstar Games un interessante approfondimento video volto a confrontare gli scenari di Vice City e dintorni visti nel filmato con i luoghi della reale Florida.

Il confronto vuole mettere ancora più in risalto il realismo e la cura nei dettagli che Grand Theft Auto VI sembra dimostrare già da ora con il primo trailer, con zone realmente esistenti della Florida quali Vice Dale County, Kelly County e Leonard County che sembrano essere tra le principali fonti d'ispirazioni prese da Rockstar per lo sviluppo del nuovo gioco della serie. Nel lungo approfondimento video di IGN.com è quindi possibile notare i diversi punti in comune tra videogioco e mondo reale già emersi finora, in attesa di scoprire in futuro dettagli ancora più approfonditi sulla mappa e le location del prossimo Grand Theft Auto, così da lasciare spazio ad ulteriori confronti.

Poco ma sicuro, Grand Theft Auto VI vuole puntare sul realismo in maniera ancora più decisa rispetto al passato grazie alle potenzialità delle piattaforme attualmente in commercio. Intanto però possiamo goderci il trailer di GTA 6 ritoccato tramite IA, che raggiunge in questo modo una grafica davvero al limite del fotorealismo.