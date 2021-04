GTA 6 è sempre più vicino? Un annuncio di lavoro accende i fan

Sebbene non si sappia ancora nulla sul progetto, l'esistenza di Grand Theft Auto 6 è scontata e i videogiocatori di tutto il mondo non vedono l'ora che Rockstar Games sveli ufficialmente l'esistenza del gioco. A confermare le tante voci di corridoio riguardanti il titolo potrebbe essere stato un misterioso annuncio di lavoro firmato Rockstar.

Se secondo gli ultimi rumor il reveal di Grand Theft Auto 6 è sempre più vicino, l'annuncio di lavoro apparso sul portale ufficiale della software house potrebbe infatti confermare tale teoria. Stando all'annuncio, l'azienda sarebbe alla ricerca di tre diversi Game Testers che dovrebbero ricoprire tale ruolo nelle diverse sedi di Rockstar dislocate in tutto il mondo. I candidati non solo devono essere in grado di individuare eventuali problematiche di un prodotto, ma devono anche essere in possesso di un'ottima conoscenza del mondo del gaming e dei titoli appartenenti all'ultima generazione, PC incluso. Tutte queste informazioni sono, secondo i fan più accaniti della serie, un indizio che i lavori su GTA 6 si stanno intensificando e che non manca molto prima dell'annuncio del nuovo capitolo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per quanto si tratti di una possibilità, non dobbiamo però escludere che è attualmente in lavorazione presso Rockstar Games anche la versione next-gen di GTA 5, di cui non sappiamo ancora molto se non che farà il proprio debutto entro la fine dell'anno.