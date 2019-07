GTA 6: nel nostro video facciamo il punto della situazione sui nuovi rumor

Come ormai ben saprete, nelle ultime ore sono spuntate in rete numerose informazioni riguardanti GTA 6, tra le quali troviamo quelle su ambientazione e protagonista. Abbiamo quindi deciso di riassumere tutti questi dettagli all'interno di un video.

Nel caso ve lo foste perso, la voce di corridoio in questione vorrebbe il gioco ambientato negli anni '80 tra Vice City e una nuova città ispirata a Rio de Janeiro. Il protagonista di GTA 6 dovrebbe invece essere un certo Ricardo, il quale inizierà dal basso per diventare un pezzo grosso tra i narcotrafficanti e, nel corso dell'avventura, si potranno incontrare delle vecchie conoscenze come Martin Madrazo, uno dei tanti personaggi di Grand Theft Auto V.

Se tali rumor su trama e ambientazione fossero veri, GTA 6 arriverà su PS5 e Scarlett e al lancio non dovrebbe essere prevista una versione PC. La fonte parla anche di un altro titolo Rockstar Games in sviluppo, il quale è molto probabilmente il chiacchieratissimo Bully 2.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che GTA 6 potrebbe ricevere supporto continuo proprio come il suo predecessore per via delle nuove politiche di Take-Two.