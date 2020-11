GTA 6 in Virginia? Indizio nel trailer di GTA Online The Cayo Perico Heist

Una delle doti più Ai fan di Grand Theft Auto è richiesta tanta, tantissima pazienza. Nonostante siano passati sette anni dal (primo) lancio di GTA 5, Rockstar Games non ha ancora svelato il nuovo capitolo della serie. Piuttosto, continua a supportare GTA Online, che si appresta a ricevere un nuovo grande aggiornamento: The Cayo Perico Heist.

E se vi dicessimo che nel trailer di GTA Online: The Cayo Perico Heist potrebbe essere presente un indizio sulla nuova ambientazione di GTA VI? Se avete già visto il filmato preparato da Rockstar Games per presentare il nuovo colpo, allora sicuramente ricorderete che ad un certo punto vengono mostrate delle immagini che sembrano essere state riprese in modalità notturna da un drone. Ebbene, in una di queste registrazioni vengono mostrate le seguenti coordinate: 38.527 N, -79.6129 W. I curiosissimi fan di Grand Theft Auto si sono subito accorti che non sono fittizie, e che invece puntano in un luogo ben preciso del nostro pianeta, in maniera più specifica in Virginia, negli Stati Uniti d'America. Non è ancora finita: nel punto esatto segnato dalle coordinate c'è una strada tortuosa che disegna un simbolo incredibilmente simile al numero romano VI.. Guardate voi stessi nell'immagine allegata in basso, oppure aprendo Google Maps alle coordinate indicate.

Incredibile, vero? I fan sono sicuri che non si tratta di un caso, e l'hanno interpretato come un chiaro indizio sull'ambientazione di GTA VI. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe andare in Virginia?