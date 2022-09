GTA 6 vittima di un leak? Circolano immagini e video del gioco di Rockstar

Sebbene GTA 6 si trovi nel pieno dello sviluppo, Rockstar Games non ha ancora mostrato nulla del suo nuovo progetto. Questa mattina, tuttavia, potremmo aver ricevuto un'anteprima dell'open world grazie ad un leak, che se confermato entrerebbe di diritto negli annali come uno dei più grandi della storia dei videogiochi.

Mentre vi scriviamo, stanno circolando in rete numerosi video e tante immagini attribuite a Grand Theft Auto 6. Noi non siamo in grado di confermare l'autenticità del materiale, tuttavia ad una prima occhiata ci sembra in linea con lo stile tipico di Rockstar e con i rumor sul gameplay alla Bonnie & Clyde, che volevano una coppia di protagonisti maschio e femmina.

I video e le immagini provengono chiaramente da una build work in progress per il PC. Sullo schermo sono visibili informazioni di vario tipo, come l'abilitazione delle DirectX 12 e la scheda utilizzata per far girare il tutto, una NVIDIA GeForce GTX1080. Nel Dev Menu sono presenti anche i nomi dei due protagonisti, ossia Jason e Lucia. Non pago, il leaker ha diffuso in rete anche quelle che sembrano essere ben 10.000 righe del codice sorgente, che gli appassionati stanno già setacciando alla ricerca di informazioni. Guardate voi stessi i filmati e gli scatti allegati a questa notizia e diteci cosa ne pensate nei commenti. Tenete inoltre presente che il materiale potrebbe essere rimosso dalla rete da un momento all'altro: leak autentico o falso creato ad arte?