GTA 6 vs GTA 4 e GTA 5: Vice City a confronto con Liberty City e Los Santos

Dopo una lunghissima attesa Rockstar Games ha finalmente pubblicato il primo trailer di Grand Theft Auto VI, che ci ha permesso di avere un assaggio non solo dei protagonisti e delle atmosfere generali del nuovo episodio, ma anche della Vice City scelta come location principale dell'avventura.

Il trailer di GTA 6 che ha già superato le 44 milioni di visualizzazioni ci offre più scorci della città, sia in notturna che in pieno giorno, e già adesso sembra dimostrarsi uno scenario potenzialmente memorabile. E nel frattempo non mancano già i confronti con la Liberty City di Grand Theft Auto IV (pubblicato nel 2008) e la Los Santos di Grand Theft Auto V (pubblicato nel 2013): un'immagine mette a paragone le tre città così come sono originariamente apparse nei rispettivi reveal trailer dei tre giochi, tra stili ed atmosfere ben diverse tra loro ma al tempo stesso sempre in grado di lasciare il segno.

Il confronto mette ulteriormente in risalto i grandi progressi tecnici compiuti da Rockstar Games con il passare degli anni, mostrando una Vice City ricchissima di vita e di particolari anche solo attraverso immagini panoramiche. Scoprirla nel dettaglio in ogni singola strada o vicolo sarà sicuramente uno degli aspetti più intriganti del gioco non appena GTA 6 sbarcherà nel corso del 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Quali sono le vostre prime impressioni sulla Vice City del nuovo Grand Theft Auto?