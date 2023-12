GTA 6 vs GTA 5: come è cambiata la grafica dopo 10 anni?

Rockstar Games sta già facendo la storia con il trailer di GTA 6 che ha già raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni segnando un record da Guinness dei Primati. Il reveal del nuovo capitolo è avvenuto 10 anni dopo l'uscita di Grand Theft Auto V, all'epoca pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360.

GTA V è stato poi arricchito e migliorato anche sul fronte tecnico con l'uscita negli anni successivi su PS4, Xbox One, PC e infine PS5 e Xbox Series X/S, pur restando di base pur sempre un gioco del 2013. Ma in attesa dell'esordio effettivo sul mercato di Grand Theft Auto VI che non avverrà prima del 2025 possiamo intanto già farci una prima idea delle potenzialità grafiche del prossimo kolossal targato Rockstar attraverso un confronto proprio con il quinto capitolo.

Il canale Youtube Cycu1 ha messo a paragone alcune sequenze di GTA V, tratte dalla versione PC in 4K con impostazioni al massimo, con il trailer del sesto episodio, mettendo dunque in risalto tutti i grandi progressi visivi e tecnologici compiuto nell'arco del decennio che separa le due produzioni. Come sottolineato dallo stesso autore si tratta chiaramente di un confronto ancora molto preliminare dato che l'uscita di GTA VI è ancora lontana, tuttavia già da ora appare già chiaro quanto GTA VI intenda sfruttare al massimo le capacità tecniche delle attuali piattaforme toccando così vette di qualità visiva mai sfiorate prima in un open world.

Impatto visivo a parte, Lucia di GTA 6 ha già ricevuto una grande accoglienza da parte dei fan, che non vedono l'ora di conoscere più a fondo la nuova protagonista.