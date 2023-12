Ma quale GTA 6: su X|Twitter è già in trend il sequel, GTA 7

Rockstar Games ha finalmente pubblicato il primo trailer di GTA 6, permettendoci di dare un primo ammirato sguardo alla densissima Vice City che potremo visitare all'interno del nuovo capitolo dela serie open world.

Al termine del trailer abbiamo scoperto che, sebbene in tanti sperassero di vedere il gioco entro la fine del prossimo anno, GTA 6 sarà pubblicato soltanto durante il 2025. Eppure, c'è chi guarda ancora più lontano, fino ad arrivare a GTA 7.

Come potete osservare tramite i vari post che vi abbiamo riportato in calce, GTA 7 è stato citato numerosissime volte su X|Twitter (oltre 18.000 post), tanto da occupare la propria posizione tra i trend della piattaforma social. Il livello di "engagement" è salito ulteriormente nel momento in cui molti utenti hanno colto la palla al balzo per pubblicare molti post ironici. La cosa ha preso tanto piede da aver dato il la alla creazione di un subreddit dedicato a GTA 7, già popolato da oltre 3.900 utenti. Ovviamente non ci troverete nulla di particolarmente utile, a meno che non vogliate semplicemente farvi qualche risata con i messaggi ironici dei giocatori.

Se siete curiosi di sapere tutto su questo primo trailer pubblicato da Rockstar Games, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di GTA 6.