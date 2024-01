GTA 6 x The Last of Us Parte 1: il crossover che non ti aspetti diventa realtà

Il reveal trailer di Grand Theft Auto VI ha spopolato così tanto che i fan lo hanno già riproposto in più salse diverse. E così, dopo aver visto il trailer di GTA 6 in stile Minecraft, arriva adesso un inaspettato crossover con The Last of Us Parte I.

Nello specifico in questo caso il protagonista principale è proprio il titolo Naughty Dog, mostrato in un filmato che per stile e direzione ricalca in maniera precisa quanto fatto da Rockstar Games, chiaramente sostituendo le scene del nuovo Grand Theft Auto con varie sequenze riprese dal remake di The Last of Us disponibile su PlayStation 5 e PC. E ovviamente come musica di sottofondo non può mancare Love is a Long Road di Tom Petty, che ha goduto di nuova vita proprio grazie all'enorme successo riscosso dal primo trailer di GTA VI.

Lo stile è decisamente particolare e sembra anche funzionare bene nonostante le atmosfere e le tematiche dell'opera Naughty Dog siano ben diverse rispetto a quelle di un GTA. E in conclusione non può ovviamente mancare il logo di The Last of Us sul modello di GTA, con tanto di "Part One" realizzato con il font di GTA VI. Come vi è sembrato questo curioso crossover?

Sempre a proposito di creazioni inconsuete, c'è chi ha immaginato le schermate di caricamento di GTA 6 con personaggi famosi quali Elon Musk, Snopp Dogg, Donald Trump e tanti altri ancora.