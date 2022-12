Da GTA 6 a Xbox Keystone: tutti gli annunci che vorremmo nel 2023

Il 2023, lo sappiamo, sarà ricchissimo di uscite ma oltre ai nuovi videogiochi attendiamo anche una serie di annunci più volte vociferati, spesso rimandati ma fino ad ora mai concretizzati. Ecco tre annunci che ci aspettiamo assolutamente per il prossimo anno.

Il trailer di debutto di GTA 6

Non possiamo che iniziare con Grand Theft Auto VI, a settembre GTA 6 è stato oggetto di un giga leak che ha svelato i personaggi e alcune meccaniche di gameplay, il materiale trafugato è molto datato ma Rockstar Games si è detta dispiaciuta del fatto che in molti siano venuti a conoscenza del nuovo GTA tramite materiale vecchio e diffuso all'insaputa dello studio. Quando verrà annunciato GTA 6? Difficile dirlo ma a questo punto speriamo che il 2023 possa essere l'anno giusto per vedere Grand Theft Auto VI in azione, almeno con un trailer.

La nuova PS5 con disco estraibile

Se ne parla da tempo e una nuova PS5 nel 2023 sembra assolutamente possibile, questa volta i rumor indicano una PS5 con lettore disco estraibile e agganciabile al corpo macchina, così da avere sul mercato una sola console modulare anziché due diversi modelli. Non si tratta di PlayStation 5 PRO ma di una revisione del modello attuale, presumibilmente con design "Slim". Annuncio nel 2023? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Xbox Keystone

Che fine ha fatto Keystone, il "mini decoder" da collegare alla TV per giocare comodamente con i giochi Xbox e Game Pass senza console? Phil Spencer ha confermato che Keystone esiste ma prima di lanciarlo devono essere risolti alcuni problemi legati (anche) al costo finale al pubblico. Chissà che il 2023 non ci porterà davvero l'annuncio di un nuovo device della famiglia Xbox.

Il remake di Resident Evil Code Veronica

Capcom ha chiesto di interrompere i lavori sul fan remake di Resident Evil Code Veronica, una situazione già verificata in passato prima dell'annuncio di Resident Evil 2 Remake, quando i ragazzi di Invader Studios ricevettero l'invito a interrompere il progetto Resident Evil 2 Reborn. La casa di Osaka ha dimostrato negli anni di non avere problemi a supportare il fandom di Resident Evil su progetti non a scopo di lucro, ma in questo caso si è preferito far bloccare lo sviluppo del gioco amatoriale. Gatta ci cova?

L'annuncio di Nintendo Switch 2

Secondo Digital Foundry, Nintendo ha scartato Switch PRO e non ci sono piani per far uscire un nuovo modello della console, con la compagnia giapponese che sarebbe impegnata a definire il successore di Switch. Nintendo Switch 2 uscirà nel 2023? Molto improbabile (per non dire assolutamente impossibile) ma ci aspettiamo comunque numerosi leak e rumor sulla nuova console della Grande N.