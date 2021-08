GTA: almeno una remaster in sviluppo? Un insider è assolutamente certo

Come annunciato dalla compagnia, Take-Two ha tre remaster in cantiere e almeno uno di questi progetti è certamente una riedizione di GTA, ne è assolutamente certo Andy Robinson di VGC.

Il primo nome fatto da molti è stato quello di Red Dead Redemption ma in realtà in passato si è parlato più volte di GTA Trilogy in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S, questo pacchetto dovrebbe contenere le riedizioni di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas ma non si esclude che anche GTA 4 possa in qualche modo essere coinvolto in questa operazione. Nei mesi scorsi il CEO di Take-Two utilizzò queste parole per descrivere la strategia della compagnia su remake, porting e remastered:

"Quello che noi facciamo in modo diverso rispetto alla concorrenza è che non ci limitiamo ad effettuare porting diretti e in effetti, ci prendiamo il tempo necessario per svolgere il miglior lavoro possibile rendendo il gioco diverso nella sua nuova versione e ottimizzato per le piattaforme di destinazione."

Non sappiamo quindi se Rockstar Games stia effettivamente sviluppando la riedizione di un capitolo classico di GTA, Take-Two possiede molte IP e non è detto che Grand Theft Auto sia coinvolto anche se diversi giornalisti e insider lo affermano con estrema certezza.