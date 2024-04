GTA+: il prezzo dell'abbonamento aumenta nel silenzio di Rockstar

GTA Plus, servizio in abbonamento dedicato ai giocatori di GTA Online e agli estimatori di Rockstar Games, ha ricevuto il suo primo aumento di prezzo da quando è stato lanciato alla fine di marzo 2022.

A partire da oggi GTA+ costa 7,99 euro al mese, in luogo dei 5,99 euro richiesti nei due precedenti anni di disponibilità. Rockstar ha applicato l'incremento in maniera del tutto silenziosa, non avendo effettuato alcun annuncio in merito. Sono stati i giocatori ad accorgersene e a segnalarlo prontamente sui social network, a cominciare da Reddit, dove il già controverso servizio in abbonamento è stato messo ancor più in discussione.

Per chi non lo sapesse, GTA+ è un servizio in sottoscrizione attivabile su PlayStation Store e Xbox Store che permette di ottenere delle ricompense extra in GTA Online, tra cui veicoli, garage, capi d'abbigliamento, denaro e servizi in-game, e scaricare un assortimento di classici titoli Rockstar Games a rotazione. Lella selezione attuale sono presenti Red Dead Redemption e Grand Theft Auto: The Trilogy per PlayStation e Xbox, e GTA: Liberty City Stories e GTA: Chinatown Wars per dispositivi mobili Android e iOS. Di recente Rockstar Games ha deciso di aggiungere al pacchetto 1.000.000 di GTA$ extra nei mesi da aprile ad agosto 2024, ma alla luce dell'aumento di prezzo dell'abbonamento i più maliziosi hanno cominciato a considerare questo regalo come una mera mossa per indorare la pillola.

GTA+ è l'ennesimo servizio a subire un aumento di prezzo: oltre a PlayStation Plus e Game Pass, che hanno visto i propri prezzi crescere nel 2023, pochi giorni fa è andato incontro allo stesso destino anche EA Play di Electronic Arts.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.