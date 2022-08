GTA o Breaking Bad? L'adattamento mai fatto e voluto da Vince Gilligan

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo progetto di Vince Gilligan, l'apprezzato autore di Breaking Bad e Better Call Saul ha svelato un simpatico retroscena sulle due acclamate serie TV.

Nel corso di una recente intervista, Vince Gilligan ha infatti confermato di aver più volte preso in considerazione la possibilità di tradurre l'immaginario di Breaking Bad in un videogioco. Pur non avendo troppa familiarità con il medium videoludico, l'autore conferma di essere tutt'ora convinto che l'epopea criminale di Jesse e Walt avrebbe trovato la propria dimensione ideale all'interno di un titolo in stile Grand Theft Auto.

Addirittura, Vince Gilligan era arrivato al punto di proporre un coinvolgimento in prima persona degli sviluppatori di Rockstar Games. Purtroppo però, alla fine l'idea è sfumata, sia per le grandi difficoltà che si celano dietro la realizzazione di un grande AAA sia perché l'autore è molto geloso del mondo creato con Breaking Bad. Successivamente il team della serie TV aveva però avviato i lavori per la realizzazione di un titolo per PlayStation VR, poi divenuto oggetto di cancellazione.



In attesa di maggiori dettagli sullo sviluppo di Grand Theft Auto VI, cosa ne pensate: vi sarebbe piaciuto vedere Breaking Bad trasformato in una sorta di GTA firmato da Rockstar Games?