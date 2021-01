GTA: ecco come potrebbero essere Tommy Vercetti, CJ e Niko Bellic nei remake per PS5

Sebbene siano trascorsi tanti anni dall'uscita dei vecchi capitoli di Grand Theft Auto, i videogiocatori sono ancora oggi molto affezionati ai loro protagonisti. Approfittando dell'amore dei fan verso questi personaggi, un artista ha deciso di realizzare dei modelli 3D incredibilmente dettagliati di quelli più amati.

Grazie al lavoro svolto dal Character Artist Hossein Diba, che già in passato ha realizzato alcuni progetti a tema videoludico, possiamo ammirare sia in immagini che in video dei modelli ricchi di dettaglio dei seguenti personaggi della serie Rockstar Games: Claude Speed (Grand Theft Auto 3), Tommy Vercetti (Grand Theft Auto: Vice City), Carl "CJ" Johnson (Grand Theft Auto: San Andreas) e Niko Bellic (Grand Theft Auto 4). Ad accompagnare il materiale pubblicato dall'artista sul proprio profilo ArtStation troviamo anche una serie di immagini comparative tra le versioni dei personaggi realizzate da Hossein Diba e quelle originali, le quali mettono in risalto l'incredibile lavoro svolto.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini e al filmato che mostra i modelli poligonali in tempo reale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un video che prova ad immaginare come potrebbe essere la versione rimasterizzata di GTA San Andreas su PS5.