GTA compie 25 anni: Grand Theft Auto è uscito il 21 ottobre 1997

Giornata importante oggi per la serie Grand Theft Auto: il primo gioco di GTA è stato pubblicato il 21 ottobre 1997 su PC nel Regno Unito, l'amatissima serie di Rockstar Games festeggia dunque il venticinquesimo anniversario. E GTA di strada ne ha fatta davvero tantissima da quel lontano autunno di fine anni '90.

Il primo Grand Theft Auto riscuote un discreto successo in un periodo storico che vede molte controversie legate al mondo dei videogiochi, pensiamo ad esempio a Carmageddon, all'epoca finito su tutte le pagine dei quotidiani e dei telegiornali di mezzo mondo. La violenza come sappiamo è all'ordine del giorno in Grand Theft Auto ma il bello deve ancora venire...

Al primo gioco fa seguito l'espansione GTA London 1969 e il seguito GTA 2 (uscito nel 1999) ma la svolta si ha alla fine del 2001 quando Rockstar Games lancia Grand Theft Auto 3, addio alla visuale con vista dall'alto, si passa ad un vero e proprio mondo tridimensionale. GTA 3 è un successo epocale che segna una generazione (e oltre), maggior successo riscuotono i suoi sequel GTA Vice City nel 2002 e GTA San Andreas nel 2004, secondo molti quest'ultimo il vero e proprio apice di una Rockstar mai così in forma.

Nel 2008 è la volta di GTA 4 mentre nel 2013 arriva Grand Theft Auto V insieme alla componente multiplayer GTA Online. Nel mezzo una serie di apprezzati spin-off come GTA Chinatown Wars e GTA Liberty City e Vice City Stories. GTA V è uno dei giochi più venduti di sempre con oltre 150 milioni di copie ed è il prodotto di maggior successo nella storia dell'intrattenimento elettronico. E per il futuro?



Sappiamo che Rockstar Games è a lavoro sul nuovo Grand Theft Auto... aspettiamo il reveal trailer di GTA 6, che secondo alcuni rumor potrebbe arrivare tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.