GTA: i fan chiedono altre remaster dopo l'annuncio della Trilogy Edition

Il freschissimo annuncio di GTA The Trilogy - Definitive Edition ha mandato in visibilio i fan di lunga data di Grand Theft Auto, che in questo modo potranno rimettere le mani sulle versioni migliorate di tre classici dell'era PS2. Un'ottima occasione anche per i più giovani, che potranno recuperare tre pezzi di storia videoludica.

La conferma di Rockstar Games ha tuttavia generato anche un sentimento comune all'interno della comunità dei fan, i quali vorrebbero anche le versioni rimasterizzate degli altri capitoli classici, su tutti Grand Theft Auto Liberty City Stories e Grand Theft Auto Vice City Stories per PSP e PS2, e Grand Theft Auto Chinatown Wars per PSP e Nintendo DS, tutti sviluppati da Rockstar Leeds e ormai irreperibili sulle console moderne.

Il sentimento ha scatenato anche dei meme: è già diventato celebre su Reddit il meme della piscina che vede Rockstar abbracciare e salvare GTA The Trilogy - Definitive Edition lasciando Liberty City Stories e Vice City Stories affogare. L'escalation è proseguita con un altro meme, che ha aggiunto al gruppo degli annegati anche tutti gli altri capitoli della serie, inclusi GTA 4 e i primissimi episodi con visuale dall'alto.

Potete ammirarli in calce a questa notizia. Vi piacerebbe vedere sulle piattaforme di attuale generazione anche gli altri giochi classici? Ne approfittiamo per ricordarvi che GTA The Trilogy - Definitive Edition verrà lanciata entro la fine di quest'anno (forse novembre) su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, mentre l'anno prossimo arriverà anche su iOS e Android. Presto Rockstar Games rimuoverà le vecchie versioni dei giochi da tutti gli store digitali.