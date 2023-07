I GTA ingiustamente dimenticati che forse non avete mai giocato

Nonostante Grand Theft Auto sia una serie di successo mondiale con numeri che fanno impallidire qualunque brand in circolazione (il solo GTA 5 ha venduto la bellezza di 180 milioni di copie), anche il brand targato Rockstar Games ha i suoi giochi meno conosciuti e sostanzialmente dimenticati dal grande pubblico.

Non che si tratti di giochi brutti, semplicemente alcuni GTA non hanno goduto della fama e popolarità degli altri esponenti del franchise, restando maggiormente nell'ombra pur avendo dalla loro una o più caratteristiche peculiari. Di seguito vi elenchiamo tre titoli di GTA dimenticati e che forse potreste non aver mai giocato:

Grand Theft Auto London

Torniamo letteralmente alle origini della serie. Grand Theft Auto London 1969 nasce come espansione del capostipite, pubblicato nel 1999 su PlayStation e PC: il gioco ne riprende le stesse meccaniche, ma è ambientato in una versione fittizia di Londra degli anni '60 che ci mette nei panni di un criminale che opera nel cuore della malavita inglese. GTA London aggiunge numerose nuove missioni e veicoli al gioco base, pur senza perfezionarlo in termini di gameplay. Poco tempo dopo verrà realizzato su PC una seconda espansione freeware intitolata GTA London 1961, ambientata nella stessa mappa ma con molte meno missioni da affrontare.

Grand Theft Auto Advance

Pur essendo sostanziale appannaggio di PlayStation, Xbox e PC, GTA riuscì a ritagliarsi un suo piccolo spazio anche sulle console portatili Nintendo, non solo attraverso porting per Game Boy Color dei primi due capitoli, ma anche con l'avventura inedita Grand Theft Auto Advance, pubblicata su GBA nel 2004. Impostata sul modello dei giochi originali, dunque in 2D con visuale a volo d'uccello, GTA Advance ci mette nei panni di Mike, un teppista da quattro soldi che prova a farsi strada tra la malavita di Liberty City. Con un sistema di controllo molto più efficienti rispetto ai primi due classici e tante missioni da affrontare, GTA Advance si difendeva bene sulla console portatile della Grande N ed è uno spin-off interessante da scoprire.

Grand Theft Auto Chinatown Wars

Forse il più illustre tra i giochi qui citati, sebbene anch'esso rimasto all'ombra dei più blasonati capitoli principali. Pubblicato originariamente su Nintendo DS, GTA Chinatown Wars prova a sfruttare meglio che può le capacità del touch screen della console con tanto di minigiochi appositi, offrendo come portata principale una reinterpretazione delle meccaniche dei primi titoli del franchise: in un certo senso l'avventura di Huang Lee in quel di Liberty City è un punto d'incontro tra lo stile 2D delle origini e la svolta 3D vista da GTA III in poi, dando così vita ad uno degli esperimenti più interessanti all'interno del brand. L'opera arriverà anche su PSP e sistemi mobile negli anni successivi.

