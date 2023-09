GTA insuperabile: glitch e bug storici presenti da anni, non sono mai stati fixati!

La serie GTA è famosa anche per i suoi glitch e bug, alcuni dei quali diventati nel corso del tempo davvero famosissimi. Ci sono "errori" senza precedenti presenti da quasi vent'anni che non sono mai stati risolti o corretti da Rockstar Games: non ci credete? Ve ne segnaliamo 5!

GTA Vice City: guarda mamma, senza mani!

Grand Theft Auto Vice City è uscito nel 2002 eppure ancora oggi ha un bug a dir poco leggendario, presente anche in Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. In alcune cutscene, a causa di una serie di errori di animazione, i personaggi appaiono senza mani.

GTA 3 e il lavoro del vigilante

GTA V: riparazione dei veicoli gratis

Una delle attività secondarie di GTA 3, nella missione è possibile attivare un glitch: vi basterà avvicinarvi ad una macchina ed entrare poi nel menu.Quando tornerete al gioco il criminale a bordo del veicolo inizierà a correre a piedi, rendendo più semplice la sua cattura.

Quanto costa riparare un veicolo in GTA 5? State tranquilli e non preoccupatevi perché con questo glitch la riparazione in Grand Theft Auto 5 è gratis: se avete una macchina danneggiata, vi basterà cambiare personaggio e poi ripetere l'operazione, questa volta scegliendo però il proprietario della vettura. Ecco fatto, adesso il bolide sarà riparato e voi non avrete speso neanche un dollaro!

GTA San Andreas: il bug dell'elicottero

GTA 4 e l'autista misterioso

Se in GTA San Andreas avete un livello ricercato di almeno tre stelle e vi trovate in una zona ricca di colline (come San Fierro ad esempio) assisterete ad un raro evento.Gli elicotteri della polizia che vi inseguono compariranno in realtà sotto terra,e per questo totalmente innocue per C.J.Un glitch molto divertente di GTA 4: nella zona sud di Happiness Island vedrete comparire spesso un macchina.Ogni tanto l'auto in questione viene generata con un autista all'interno, un personaggio questo che non può interagire con Niko ma che si limita a muovere la testa a ritmo di musica. Assurdo, vero?Segnalateceli qui sotto nello spazio dedicato ia commenti!