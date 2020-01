GTA IV, mistero su PC: il gioco non può essere acquistato su Steam

Il quarto capitolo della celebre serie targata Rockstar Games è attualmente al centro di un insolito mistero, segnalato dalla sempre attenta community di ResetEra.

Alcuni giocatori hanno infatti segnalato come la versione PC di Grand Theft Auto IV risulti attualmente non disponibile per l'acquisto su Steam. In particolare, il gioco è ancora presente sulla nota piattaforma di distribuzione, ma nelle scheda dedicata non è più presente la possibilità di aggiungere il prodotto al proprio carrello di acquisti digitali. Tale situazione anomala riguarda attualmente sia la versione standard di Grand Theft Auto IV, sia Grand Theft Auto IV: Complete Edition. In maniera piuttosto peculiare, resta invece a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare Grand Theft Auto: Episodes of Liberty City.



Tale situazione non sembra essere stata sino ad ora commentata né da Steam né da Rockstar Games. Potrebbe dunque trattarsi di una semplice condizione temporanea. In attesa di eventuali chiarimenti o comunicazioni in merito, ricordiamo che al novembre dello scorso anno, Grand Theft Auto IV figurava nell'elenco dei giochi con il più alto Metascore di sempre presenti nel database di Metecritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni. Un ulteriore traguardo per la celebre saga, il cui quinto capitolo continua a riscuotere grande successo: nel solo 2019, ad esempio, GTA Onlne ha generato introiti per mezzo miliardo di euro.