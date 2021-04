GTA IV più realistico che mai con un nuovo texture pack in 4K per edifici e personaggi

Nonostante GTA V continui ad essere di gran lunga il capitolo più in voga della serie, la scena dei modder continua a prodigarsi e a lavorare a nuovi contenuti per migliorare la versione PC di Grand Theft Auto IV.

La "4K2K Allaga Graphics Mod" è nata per rielaborare le texture presenti in tutto il mondo di gioco di GTA IV, ma un primo pacchetto è già stato pubblicato online ed è ora disponibile per il download. Al momento, dunque, applicando la mod andrete a migliorare la qualità visiva di una selezione di edifici e personaggi, in attesa che il lavoro possa essere ultimato.

"Lo scopo della mod è migliorare tutte le texture del gioco", ha dichiarato l'autore all'interno della descrizione pubblicata su Nexus Mod. "Al momento sto aumentando la risoluzione di edifici e personaggi e poi sostituirò alcuni di questi asset con altri e migliorerò personaggi ed effetti."



Potete dare uno sguardo ai risultati ottenuti grazie alla galleria di immagini comparative che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, in cui vengono evidenziati i modelli sempre più realistici per il sandbox di Rockstar Games, che grazie al lavoro dei modder sembra poter non invecchiare mai. Se foste interessati al download del contenuto, vi rimandiamo alla sua pagina dedicata su Nexus Mod.

Nei mesi scorsi, GTA IV Complete Edition è apparso in versione PlayStation 5 nei listini di Amazon, ma da allora non abbiamo ricevuto alcun tipo di aggiornamento da parte di Rockstar Games. Take-Two ha però dichiarato di guardare con interesse al mercato delle remaster, e chissà che l'avventura di Niko Bellic non possa tornare più scintillante che mai in salsa next-gen su PS5 e Xbox Series X|S.