GTA e la nextgen: grafica incredibile con le mod, in attesa di GTA 6

Mentre aspettiamo di scoprire i primi dettagli sul sesto capitolo della saga di Grand Theft Auto, diamo uno sguardo alle mod che migliorano esponenzialmente la grafica di GTA 4 e GTA 5 per offrirci un antipasto di ciò che ci attende con l'avvento della prossima generazione di console.

Come avvenuto nei giorni scorsi con il video della mod di GTA 5 che ricrea GTA 4 in Ray Tracing, i fan della serie a mondo aperto di Rockstar Games stanno provando a stemperare la tensione per l'annuncio di GTA 6 dando vita a spettacolari mod grafiche.

La frastagliata scena dei programmatori e degli sviluppatori amatoriali ha già dato prova delle proprie capacità sfornando progetti fan made che stravolgono l'aspetto di GTA 5 per integrarvi, ad esempio, dei modelli poligonali di auto celebri, dei personaggi provenienti da altri universi videoludici o cinematografici (come per la mod di Iron Man da Avengers Endgame) o le reinterpretazioni current-gen di scenari e ambientazioni provenienti dai capitoli passati della serie della Grande R.

Se da un lato assistiamo alla pubblicazione di progetti celebrativi e di esperimenti grafici come quello che coinvolge il Ray Tracing dei tool ReShade, dall'altro lato notiamo l'incredibile originalità dimostrata da chi, attingendo alle mod, si cimenta nel RolePlay di GTA 5 per elevare la propria esperienza di gioco. Ne discutiamo nel nostro nuovo video approfondimento sul rapporto indissolubile tra GTA e i modder, con delle considerazioni sul futuro dell'epopea free roaming di Rockstar in attesa del reveal di GTA 6.