GTA No Pixel: che cos'è e come funziona la Mod di Grand Theft Auto 5?

GTA No Pixel è una particolare mod per l'ultimo capitolo della serie di punta di Rockstar Games che sta attualmente spopolando su Twitch grazie alla spinta mediatica fornita da moltissimi canali di streaming.

Partiamo dall'inizio: alcuni anni fa venne pubblicata una speciale mod per la versione PC di Grand Theft Auto V, chiamata GTA RP ovvero GTA Role Play (gioco di ruolo), la quale permette ai giocatori che la sottoscrivono di catapultarsi all'interno di uno dei tanti server di questa mod per potersi dedicare a lunghe sessioni di gioco di ruolo sfruttando tutti gli asset di GTA V. Ciascuno dei server messi a disposizione dalla mod GTA RP permette infatti a un certo numero di giocatori di creare un proprio personaggio personalizzato con il quale giocare di ruolo, scegliendo una delle moltissime professioni disponibili e intrattenendo relazioni realistiche con gli altri giocatori, per sviluppare e plasmare la propria storia a piacimento.

Cos'è GTA No Pixel?

GTA No Pixel è uno dei tanti server che fanno capo alla mod sopracitata, e in particolare è quello che attualmente concede il maggiore grado di libertà ai giocatori: sia che voi vogliate unirvi ad una banda di motociclisti per sfidare poliziotte e bande rivali nella lotta per il territorio, sia che vogliate vestire i panni di un giudice del tribunale di Los Santos per poter processare tutti i criminali catturati dalle forze dell'ordine, GTA No Pixel vi permetterà di fare queste e moltissime altre cose, calandovi all'interno di un universo ricchissimo di possibilità.

Come si gioca a GTA No Pixel?

Essendo ospitata su alcuni server di natura amatoriale, la Los Santos di GTA No Pixel non può contenere un numero illimitato di giocatori, e si limita dunque ad accoglierne un massimo di 32 per ciascuno dei server dedicati a questa versione della mod. Per poter entrare in uno di essi e cominciare a giocare, dunque, dovrete per prima cosa recarvi sul sito ufficiale degli autori di GTA No Pixel e compilare un questionario di iscrizione, all'interno del quale vi verranno fatte alcune domande sul vostro stile di gioco di ruolo e sulle azioni che avrete intenzione di intraprendere una volta entrati in partita, dopodiché verrete messi in coda per l'ingresso nel server, di solito pieno a causa dell'elevatissima popolarità che questa mod ha acquisito nel corso degli anni, grazie anche alla pubblicità gratuita fatta da canali di streaming su Twitch.

Quali sono le regole di GTA No Pixel?

Data la natura estremamente particolare di questa mod, gli autori hanno dovuto fin da subito cercare di tutelarsi da eventuali comportamenti scorretti da parte di alcuni giocatori che avrebbero potuto potenzialmente rovinare l'esperienza di gioco a tutti gli altri utenti del server. Di conseguenza, nel momento in cui andrete a compilare il questionario per l'iscrizione vi verranno anche spiegate le regole che contraddistinguono il server di GTA No Pixel, regole che nel caso in cui non venissero rispettate potrebbero portare sia all'espulsione temporanea dal server che al ban definitivo e all'impossibilità di iscriversi in futuro. Ecco quindi le principali regole che sarete tenuti a rispettare all'interno del server di GTA No Pixel:

Non cercate di "rompere" il personaggio uscendo forzatamente dai binari di roleplay che avevate impostato e definito in fase di registrazione e di creazione del vostro alter-ego

uscendo forzatamente dai binari di roleplay che avevate impostato e definito in fase di registrazione e di creazione del vostro alter-ego Non agite in modo provocatorio , inutilmente aggressivo e fastidioso nei confronti degli altri giocatori, rischiando pertanto di rovinare l'esperienza di gioco di tutti

, inutilmente aggressivo e fastidioso nei confronti degli altri giocatori, rischiando pertanto di rovinare l'esperienza di gioco di tutti Non reagite mai in maniera scorretta alle azioni degli altri giocatori, nemmeno se questi dovessero infrangere loro stessi il regolamento sopracitato

alle azioni degli altri giocatori, nemmeno se questi dovessero infrangere loro stessi il regolamento sopracitato Dovrete avere sempre un microfono funzionante a disposizione, accessorio fondamentale per poter interagire con gli altri giocatori presenti nel server

Tutte le altre regole, a partire da quelle che definiscono cosa succede in caso di morte del vostro personaggio e altri dettagli più specifici, dipendono invece dal server in cui giocherete, e vengono solitamente definite e dichiarate esplicitamente prima dell’ingresso al suo interno: è quindi sempre bene spendere un po’ di tempo per leggere attentamente e memorizzare tutte le regole, in modo tale da non rischiare di essere poi espulsi (o peggio, bannati) nel caso in cui non doveste rispettarne qualcuna.