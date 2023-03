GTA Online 10 anni dopo: il design director non si sarebbe mai immaginato un tale successo

GTA Online si sta avvicinando a grandi passi verso il suo decimo anniversario. Era infatti l'ottobre del 2013 quando la modalità online collegata a Grand Theft Auto V faceva il suo esordio su PS3 e Xbox 360: fu il primo passo di un successo divenuto sempre più massiccio con il passare degli anni.

Un decennio dopo, GTA Online è ancora popolarissimo, costantemente aggiornato da Rockstar Games con nuovi contenuti ed eventi, e nulla sembra scalfire il successo di un gioco apparentemente immortale. Eppure, quando il progetto ebbe inizio, nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbe andato avanti così a lungo, mantenendo intatta la sua fama: a confessarlo è Scott Butchard, design director di GTA Online nel corso di un'intervista con il portale Gamesradar.

"Quando abbiamo iniziato, non credo che abbiamo mai sognato di essere ancora attivi 10 anni dopo, il successo di GTA Online non è nulla di ciò che avevamo immaginato allora", afferma Butchard, raccontando alcuni retroscena: "Quando ho iniziato per la prima volta a lavorare su GTA Online dovevamo ancora capire come muoverci. Sostanzialmente stavamo realizzando tanti piccoli update intanto che mettevamo a punto la prima Rapina, dunque è stata un'epica esperienza di apprendimento, con un sacco di divertimento e svolte inaspettate grazie soprattutto ai feedback della nostra community".

Per il team di sviluppo l'obiettivo è sempre stato quello di attirare un'utenza sempre più vasta che potesse godersi assieme l'intera offerta ludica del gioco, compresi i contenuti aggiuntivi tramite update. "Sicuramente ci siamo assicurati che che gli update di GTA Online fossero gratis e accessibile a chiunque, in modo che la nostra intera community potesse sperimentarli tutti insieme. Questa idea regge ancora oggi", aggiunge il design director.

E nonostante i quasi 10 anni sulle spalle, sembra proprio che GTA Online abbia ancora una lunga strada davanti a sé: "Onestamente ci sono così tante idee e direzioni interessanti che potremmo prendere, ed è grandioso poter ancora sorprendere i nostri giocatori offrendo loro qualcosa per cui sentirsi eccitati. 10 anni dopo, è davvero una gran cosa essere capaci di fare ciò", sottolinea Butchard.

Il futuro del gioco potrebbe presto collegarsi al doppio nodo con l'ancora misterioso Grand Theft Auto VI: riferimenti a GTA 6 sono stati avvistati in GTA Online, alimentando ancora di più le attese e le curiosità dei fan. Intanto qualche inconveniente continua a comparire nel titolo attuale: un glitch di immortalità con i taxi è comparso in GTA Online, creando malcontento tra i giocatori.