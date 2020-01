GTA Online: le 10 auto più veloci sotto i 500 mila dollari

Avete bisogno di una nuova auto in GTA Online che sia abbastanza veloce ma a un prezzo abbordabile? Allora siete nel posto giusto: di seguito trovate una lista con le 10 macchine più veloci di GTA Online che costano meno di 500 mila dollari.

Magari volete cimentarvi in una gara, o semplicemente sfrecciare per le strade di Los Santos mentre ascoltate i nuovi brani di iFruit Radio, ma non avete abbastanza soldi per acquistare le auto più prestanti e costose di GTA Online. Per fortuna esistono delle validissime alternative sotto la soglia dei 500 mila dollari, una cifra tutto sommato accessibile.

Le 10 auto più veloci di GTA Online che costano meno di 500 mila dollari

Di seguito elenchiamo le 10 migliori auto di GTA Online sotto la soglia dei 500 mila dollari, a partire dalla più veloce.

Pegassi Toros

Velocità massima: 205 km/h

Costo: 498 mila dollari

Vapid PiBwasser Dominator

Velocità massima: 203 km/h

Costo: 315 mila dollari

Benefactor Schafter V12

Velocità massima: 200 km/h

Costo: 116 mila dollari

Benefactor Schafter V12 (corazzata)

Velocità massima: 199 km/h

Costo: 325 mila dollari

Pegassi Monroe

Velocità massima: 196 km/h

Costo: 490 mila dollari

Grotti Turismo R

Velocità massima: 196 km/h

Costo: 500 mila dollari

Dewbauchee Massacro (Racecar)

Velocità massima: 196 km/h

Costo: 385 mila dollari

Dewbauchee Massacro

Velocità massima: 196 km/h

Costo: 275 mila dollari

Lampadati Pigalle

Velocità massima: 195 km/h

Costo: 400 mila dollari

Benefactor Surano

Velocità massima: 194 km/h

Costo: 100 mila dollari

Avete già provato alcune di queste auto? Con quale vi siete trovati meglio? Fatecelo sapere nei commenti.

A proposito di buone opportunità per fare soldi e far lievitare il vostro conto in banca in GTA Online, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come avviare il colpo al Casino Diamond.