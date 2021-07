GTA Online: 100.000 GTA$ e sconti sui veicoli con Amazon Prime Gaming

Come ormai ben saprete, Rockstar Games ha annunciato l'evento Los Santos Tuners di Grand Theft Auto Online, durante il quale i giocatori possono accaparrarsi tanti nuovi veicoli e modificarli a proprio piacimento. Nel corso dell'evento vi saranno anche dei benefici per tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo ad Amazon Prime Gaming.

Stando infatti a quanto dichiarato dagli sviluppatori sulla pagina ufficiale dell'evento, tutti i giocatori abbonati al servizio che una volta prendeva il nome di Twitch Prime e che hanno collegato il loro profilo della piattaforma di streaming viola a quello Rockstar, possono ottenere gratuitamente ben 100.000 GTA$ semplicemente effettuando l'accesso ai server durante la settimana del Los Santos Tuners. Come se non bastasse, tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime Gaming possono anche usufruire di una serie di sconti che coinvolgono i veicoli. A tal proposito, gli utenti interessati possono acquistare la Buckingham Valkyrie con il 70% di sconto e la Dinka Sugoi con l'80% di sconto. Non meno importante è infine la possibilità di ottenere gratis l'autofficina di Strawberry.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che molti giocatori del titolo Rockstar non hanno apprezzato l'arrivo di alcune modifiche per le auto di Los Santos Tuners solo sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA Online.