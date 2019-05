GTA Online: 250.000 GTA$ in omaggio per tutti i proprietari di Night Club!

Questa settimana, imprenditori, professionisti del settore e mercenari di GTA Online potranno arricchirsi grazie a bonus per svariate attività, missioni e modalità. La vita notturna di Los Santos è pronta a rendere felici i suoi protagonisti.

I proprietari di night club che completeranno una missione di vendita del night club tra oggi e il 5 giugno otterranno un ghiotto bonus di 250.000 GTA$, mentre i clienti del night club potranno approfittare dell'open bar per tutta la settimana. Le missioni ricevute dai contatti offriranno ricompense doppie. I giocatori potranno inoltre riscattare quattro magliette DJ gratuite semplicemente effettuando l'accesso per giocare a GTA Online. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli sui bonus e gli sconti di questa settimana.

GTA$ e RP doppi

Basteranno poche, preziose chiamate verso i tuoi contatti più fedeli per raggranellare un bel gruzzoletto: tutte le missioni ricevute dai contatti, incluse le missioni Omicidio di Madrazo e le missioni di recupero della Premium Deluxe di Simeon, offriranno GTA$ e RP doppi fino al 5 giugno.

Occupazione è tutta una questione di controllo del territorio. Certo, sapere come si guida una moto volante d'assalto può tornare utile, ma non perdere di vista il tuo obiettivo: la squadra che controlla più zone accumula punti più velocemente e la prima squadra a raggiungere il punteggio prestabilito vince il round. Occupane il più possibile e la vittoria sarà tua. Completa una partita di Occupazione per ottenere GTA$ e RP doppi.

Anche Caccia all'uomo è pronta a elargire GTA$ e RP doppi a tutti i suoi partecipanti, spingendo due squadre a dare la caccia al giocatore Bersaglio degli avversari. Uccidi il Bersaglio della squadra nemica e proteggi quello della tua. Inoltre, si ottengono più punti se un Bersaglio uccide quello avversario.

Night Club

A prescindere dai prodotti smerciati, i proprietari di night club otterranno 250.000 GTA$ omaggio al primo completamento di una qualsiasi missione di vendita del night club. La tua bustarella da 250.000 GTA$ ti verrà accreditata effettuando l'accesso nell'arco della prossima settimana (dal 6 al 12 giugno).

Inoltre, il sogno di ogni avventore assetato diventerà realtà, con tutti i night club che attueranno una politica open bar fino al 5 giugno. Fatti un goccio in onore del tuo fegato ordinando i tuoi drink gratuiti presso un qualsiasi night club.

Magliette DJ gratis

Supporta i DJ di GTA Online: After Hours e gioca in qualsiasi momento fino al 5 giugno per ottenere le magliette Solomun logo bianca, Tale of Us Afterlight, Dixon logo glitch e The Black Madonna bianca.

Sconti sui Night Club e ristrutturazioni

I giocatori che aspirano a creare un impero di night club o a espandere i loro possedimenti possono approfittare di una miriade di sconti:

Night club – 40% di sconto

Tecnici del night club – 40% di sconto

Garage del night club – 30% di sconto

Magazzini del night club – 30% di sconto

Ristrutturazioni e aggiunte del night club – 30% di sconto

Sconti scorte Traffico d'armi

Vivere infrangendo la legge è un'impresa pericolosa e necessita di investimenti rischiosi. Fortunatamente, tutte le scorte di Traffico d'armi sono scontate del 30%. Fa' subito scorta e mantieni sulla cresta dell'onda la tua attività di armamenti.

Sconti sui veicoli

Perché hai un garage da 10 posti se hai solo 6 macchine? Approfitta dei seguenti sconti sui veicoli e porta a casa un grande classico a un prezzo criminale:

Grotti X80 Proto – 40% di sconto

Overflod Tyrant – 40% di sconto

Dinka Jester Classic – 40% di sconto

Ocelot Swinger – 40% di sconto

Pegassi Oppressor Mk II – 30% di sconto

Ocelot Ardent – 30% di sconto

Vapid Caracara – 35% di sconto

Elicottero FH-1 Hunter – 40% di sconto

Gare premium

Puoi partecipare alle gare premium avviandole dall'app "Partita veloce" sul tuo telefono di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square. Paga 20.000 GTA$ e competi per il primo posto contro altri sette piloti. Il primo classificato vincerà 100.000 GTA$, il secondo 30.000 GTA$ e il terzo 20.000 GTA$.

30 maggio: Decollo (solo per supercar)

31 maggio - 3 giugno: Smarmellati (solo per moto)

4 - 5 giugno: Centro sotterraneo (solo per supercar)

Per maggiori informazioni sui bonus di GTA Online, visita la pagina degli Eventi del Social Club.