GTA Online: 500K dollari gratis per tutti, ecco come riscattarli

Che abbiate approfittato della promozione che permette di scaricare gratis GTA 5 su PC attraverso l'Epic Games Store o che siate in possesso da tempo di una copia del gioco su PC o console, Rockstar Games ha appena dato il via ad un'interessante offerta per tutti i giocatori di Grand Theft Auto Online.

Gli sviluppatori dell'immortale titolo multiplayer hanno infatti dato il via ad una particolare promozione grazie alla quale tutti possono ottenere senza alzare un solo dito ben 500.000 dollari in game. Come potete facilmente intuire, si tratta di una cifra incredibilmente utile soprattutto se avete appena iniziato a giocare a GTA Online e che andrà ad affiancare il già corposo bonus incluso con la Premium Edition del titolo. Per ricevere il bonus non bisogna far altro che effettuare l'accesso ai server di gioco in un giorno qualsiasi del mese di maggio 2020, così da ricevere l'intera somma direttamente sul proprio conto in banca della modalità online. Nel corso dei prossimi giorni dovreste anche approfittare dell'offerta di Ammu-Nation in GTA Online, che sta regalando a tutti i giocatori alcuni modelli di pistola, con i quali è possibile iniziare a fare baldoria sin dai primi minuti della vostra permanenza tra le strade di Los Santos.