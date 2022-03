GTA Online: l'abbonamento Plus non piace, critiche per la mossa di Rockstar

Venerdì scorso, Rockstar Games ha annunciato GTA+ per GTA Online, abbonamento mensile che al prezzo di 5.99 euro offre vari bonus tra cui 500.000 GTA$ al mese e altri benefit in-game.

Questa nuova sottoscrizione però non sembra essere piaciuta a tutti e nel weekend i profili di Rockstar Games sono stati inondati di critiche legate proprio a GTA+, da molti ritenuto solamente un modo per fare cassa dopo la diminuzione delle vendite delle Shark Card (ma questa è solamente una ipotesi dal momento che non conosciamo effettivamente il volume di vendita delle card).

Per altri è "assurdo" dover pagare una sottoscrizione aggiuntiva dal momento che è già necessario pagare un abbonamento per giocare online a GTA Online su PS5 e Xbox Series X/S e non manca chi lamenta la scarsa generosità di Rockstar che a fronte di un canone di 5.99 euro al mese potrebbe offrire ben più di 500.000 GTA$ e qualche proprietà esclusiva.

Rockstar Games dal canto suo non ha risposto alle critiche, come sappiamo l'azienda raramente interviene per commentare simili prese di posizione da parte del pubblico, vedremo in ogni caso come si evolverà la situazione, GTA+ pronto al debutto dal 29 marzo, l'abbonamento può essere sottoscritto solamente dai possessori dl gioco su PS5 e Xbox Series X/S.