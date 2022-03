GTA Online abbraccia PS5 e Xbox Series X/S: grafica, bonus e contenuti, tutte le novità

Il focus del Rockstar Newswire sulle modalità grafiche di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S contiene anche un paragrafo interamente dedicato alle sorprese previste per GTA Online, il comparto multiplayer di Grand Theft Auto V che, a breve, si staccherà ufficialmente dalla Story Mode per diventare un gioco a se stante.

La nuova iterazione di GTA Online vanterà tutte le migliorie grafiche della versione nextgen di GTA 5 e, ovviamente, porterà in dote una ricca infornata di contenuti, migliorie e ottimizzazioni all'esperienza di gioco da vivere esplorando liberamente Los Santos.

Su console di ultima generazione verrà aggiunto il Los Santos Car Meet di Hao's Special Works, un'officina che rivenderà potenziamenti ed elaborazioni per i veicoli in proprio possesso. Con l'introduzione di nuove auto modificabili, la versione nextgen di GTA Online proporrà anche una nuova classe di gare a rotazione settimanale, con prove a tempo e sfide lanciate dai "clienti più affezionati" dell'officina di Hao.

Per chi si avvicina solo adesso a GTA Online, Rockstar si è premurata di integrare un agevole sistema di creazione di Carriere per il proprio personaggio: sarà perciò possibile tuffarsi da subito nelle attività multiplayer preferite scegliendo la fittizia "carriera criminale" più adatta. Il nuovo sistema darà accesso a un conto in banca con ben 4.000.000 GTA$ da spendere negli elementi iniziali della carriera online, come proprietà, veicoli e armi.

GTA Online per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è previsto al lancio come titolo stand-alone dal 15 marzo: l'utenza abbonata a PS Plus potrà accedere gratuitamente per tre mesi ai server di GTA Online su PS5.