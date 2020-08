GTA Online: un abito gratis per tutti con l'evento Vita da super yacht

Rockstar Games ha appena dato il via ad un nuovo evento a tempo di Grand Theft Auto Online che prende il nome di Vita da super yacht e permette ai giocatori di accedere ad una serie di novità, tra le quali troviamo missioni e abiti gratis.

Chiamando il capitano Darcy tramite lo smartphone iFruit sarà possibile avviare una delle seguenti missioni esclusive dell'evento: Fuoribordo, Recupero, A rapporto, Sottozero, Bon Voyage e D-Day. Basterà completare almeno una di queste sfide per ricevere in maniera completamente gratuita nel corso della prossima settimana la Maglietta Six Figure. Chiunque avvierà il gioco nel corso dei prossimi sette giorni riceverà sempre gratuitamente la maglia Logo Tw@, ispirata agli internet cafè di Liberty City. Per l'intera durata dell'evento potrete ottenere GTA$ e RP tripli in tutte le partite di Piede in fallo e ricompense doppie nelle gare multiveicolo, ovvero quelle che prevedono una competizione tra più giocatori e non il classico time attack. Non mancano poi gli sconti ad una serie di barche e automobili e la presenza della velocissima Pfister 811 tra i premi della ruota della fortuna al Casino Diamond.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà anche su next-gen, infatti risale a qualche giorno fa la notizia della presenza di contenuti esclusivi per GTA Online su PC, PS5 e Xbox Series X.