GTA Online accoglie le nuove armi Empia Devastatrice e Fabbricavedove

Il tuo fucile preferito non diffonde abbastanza velocemente il testo del secondo emendamento per essere il 21° secolo? Non c'è problema. Apri le porte al futuro della libertà con le nuove ed esclusive armi edizione Republican Space Ranger, l'Empia devastatrice e il Fabbricavedove, disponibili presso il tuo Ammu-Nation di fiducia.

GTA$ e RP doppi

I GTA$ e RP doppi nelle serie di sfide di Arena War continuano per tutta la settimana insieme alle seguenti modalità Competizione su veicolo, fino al 14 gennaio:

Hasta La Vista

Vendetta su ruote

The Vespucci Job

Inoltre, nello stesso periodo, tutte le vendite dagli stabilimenti di Centauri offrono il doppio dei GTA$.

Fino al 75% di sconto su proprietà e veicoli selezionati

Se non hai ancora aperto uno stabilimento di Centauri o vuoi diversificare la tua attività, approfitta del 35% di sconto sugli stabilimenti di Centauri. E dai un'occhiata agli sconti di questa settimana:

Stabilimenti di Centauri -35%

Basi operative -30%

Grotti X80 Proto -35%

Mammoth Hydra -35%

Nagasaki Shotaro -35%

Weeny Issi Classic -35%

Dewbauchee Vagner -30%

Mammoth Thruster -30%

Mammoth Avenger -35%

Ocelot Stromberg -30%

Pegassi Zentorno -30%

Per maggiori informazioni sui bonus di GTA Online e gli eventi di Arena War, visita la pagina degli Eventi del Social Club.