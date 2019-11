GTA Online: adesso potete creare le vostre modalità Sopravvivenza e Re della Collina

Spinta dalla sconfinata creatività messa in luce dalla sempre attivissima community di GTA Online, Rockstar Games ha ben pensato di espandere il suo simulatore malavitoso con nuove opportunità: adesso, potete creare le vostre modalità Sopravvivenza e Re della Collina!

Il Creatore di Sopravvivenza mette a disposizione opzioni per posizionare accessori e punti di rientro, controllare la forza combattiva del nemico, i punti di rientro dei veicoli e molto, molto altro. Il Creatore di Re della Collina, invece, permette di progettare la propria "stanza del trono" posizionando accessori e punti cattura (scegliendo tra aree stazionarie, raccolte di oggetti come le valigette, o addirittura veicoli pilotabili) con la libertà di creare varianti a squadre o tutti contro tutti. Tutte le attività Re della collina e Sopravvivenza create possono essere condivise attraverso il Social Club, permettendo agli altri membri della community di scoprirle, giocarle e condividerle a loro volta. Chi invece desidera semplicemente gettarsi a capofitto in un elenco partite di modalità Re della collina o Sopravvivenza di Rockstar, invece, non deve fare altro che raggiungere le icone delle rispettive serie sulla mappa e approfittare delle ricompense doppie per tutta la settimana.

Le novità dell'aggiornamento settimanale di GTA Online non terminano affatto qui. Tanto per cominciare, c'è il 25% di sconto sul costo delle scorte di Traffico d'armi, oltre a un incremento del 50% della velocità delle ricerche di Traffico d'armi e ricompense doppie nelle missioni di vendita di Traffico d'armi (fino al 20 novembre). In più, le missioni di Operazione mobile offrono GTA$ e RP doppi.

Il primo premio della ruota fortunata del Casinò & Resort Diamond è rappresentato da una Ocelot Stromberg, una biposto sommergibile perfetta per lunghe escursioni in spiaggia, brevi corse fino all'orlo del molo e immersioni profonde nelle torbide acque del Pacifico. A proposito del Casinò, lo sapete che ha contribuito all'aumento della spesa dei giocatori in GTA Online?

Per tutta la settimana, è inoltre possibile approfittare di sconti su armamenti, giubbotti antiproiettile, veicoli militari e proprietà. I membri di Twitch prime che hanno collegato i propri account di Twitch e del Social Club di Rockstar Games possono acquistare il bunker di Lago Zancudo e l'hangar di Fort Zancudo 3499 ottenendo, dopo l'acquisto, un rimborso del 100% sulla proprietà base, oltre a ricevere uno sconto extra del 10% sui veicoli e gli articoli già in offerta, e uno sconto dell'80% sulla Coil Cyclone e sulla Truffade Nero.