GTA Online: adesso potete giocare a calcio... più o meno!

A quell'enorme contenitore di attività criminali da svolgere e contenuti da fruire che risponde al nome di GTA Online è appena andata ad unirsi una nuova modalità, interamente creata a un fan e dedicata alla community PlayStation 4: si chiama Football Deathrun, e reinventa il gioco del calcio aggiungendo una sana dose di piombo.

In Football Deathrun si scontrano due differenti squadre in un campo da calcio: il primo team deve avanzare sfruttando dei giganteschi palloni come coperture, mentre il secondo, munito di fucili di precisione, deve cercare di impedirglielo. Ad aspettare i membri della prima squadra sull'altra sponda del terreno di gioco c'è un tesoro composto da veicoli e armi con i quali reclamare vendetta nei confronti deli impudenti cecchini. I corridori possono utilizzare dei razzi di segnalazione per coprire i propri movimenti, mentre i cecchini possono colpire i palloni lateralmente per spostarli e scoprire gli avversari.

Potete trovare la modalità nella sezione Attività del menu di GTA Online. Se vi torna più comodo, potete anche già aggiungerla ai preferiti dirigendovi sul sito ufficiale di Rockstar Games. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il più recente aggiornamento settimanale di GTA Online ha introdotto la BF Weevil e portato con sé oggetti gratis e bonus.