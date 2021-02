GTA Online: l'amore è nell'aria con bonus e sconti di San Valentino

Rockatar Games annuncia una serie di sconti, ricompense e bonus per la festa di San Valentino in GTA Online, oltre alla possibilità di ottenere GTA$ e RP tripli in Finché morte non vi separi e Matrimonio di fuoco.

Ma non solo perchè nelle missioni DJ otterrete una doppia dose di GTA$ e RP, le sorprese però non finiscono qui, ad esempio sapevate che per tutta la settimana i Night Club di Los Santos offriranno champagne gratis per tutti?

Maglietta Buckingham Luxe

Altro bonus della settimana è la maglietta Buckingham Luxe gratis, sarà possibile ottenerla completando The Cayo Perico Heist on un qualsiasi colpo conclusivo di GTA Online.

Sconti GTA Online San Valentino

30% di sconto sui contenuti di San Valentino per tutti i romantici, tra gli articoli in offerta anche la mitragliatrice Gusenberg e gli abiti per la festa più dolce dell'anno. Inoltre 40% di sconto su tutti i night club e del 30% di sconto su relative migliorie e ristrutturazioni.

Bonus Prime

Coloro che collegheranno il proprio account Rockstar Social Club con Amazon Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$. Inoltre, sono previsti sconti esclusivi per i membri Prime: Annihilator Stealth con il 35% di sconto e Progen Tyrus con il 70% di sconto.