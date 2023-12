GTA Online: animali e una vecchia conoscenza di GTA 4 in arrivo a dicembre

GTA Online si prepara a salutare il 2023 con un Update, quello di dicembre, che si presenta piuttosto ricco di novità e migliorie interessanti, tra gare automobilistiche ed altre gradite sorprese ancora.

Anzitutto fa il suo ritorno in scena Yusuf Amir, famoso immobiliarista visto per la prima volta nell'espansione The Ballad of Gay Tony di Grand Theft Auto IV. Con l'aiuto di suo cugino Jamal, i giocatori dovranno destreggiarsi tra furti molto rischiosi usando Red's Auto Parts, uno sfasciacarrozze da acquistare e gestire, come copertura per le proprie operazioni. Sarà dunque possibile vendere i pezzi migliori dei nostri furti a Yusuf oppure smantellarli per ricavare nuove risorse, ma in ogni caso nuove ricchezze sono dietro l'angolo indipendentemente dalla scelta compiuta.

In aggiunta, nelle versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA Online arrivano anche gli animali, con la fauna selvatica che va ora ad arricchire gli scenari di Southern San Andreas giocando in Freemode. Il tutto senza dimenticare nuove gare drift con cui intrattenersi: i giocatori potranno mettere alla prova le proprie capacità di derapata in una serie di nuovi circuiti e modificare determinati veicoli presso l'Autoraduno di LS. E durante dicembre arriveranno ulteriori contenuti quali nuova musica, nuove modalità festive, altri miglioramenti all'esperienza di gioco, aggiornamenti agli strumenti del Creatore ed altre sorprese festive ancora.

In merito alle migliorie apportate su PS5 e Xbox Series X/S, ora si può organizzare e gestire più facilmente le proprie collezioni di veicoli tramite il menu Interazione, spostando con facilità i veicoli da un garage all'altro. Su tutte le versioni del gioco, inoltre, arrivano le seguenti migliorie:

Un menu Interazione più lineare e più semplice da utilizzare

Più punti reputazione per l'Autoraduno di LS da inseguimenti e gare clandestine

Nuovo Servizio di specifiche presso l'Autoraduno di LS, con cui sarà possibile acquistare una copia del veicolo personale di altri giocatori su PS4, Xbox One e PC

Tag descrittivi personalizzati per ogni piano del Garage di Eclipse Blvd

Ora la chat vocale è disabilitata per impostazione predefinita su console

Un piccolo regalo di compleanno per tutti i giocatori il giorno del compleanno del loro personaggio

Per finire, gli abbonati a GTA+ avranno accesso al garage del Vinewood Club, una nuova struttura che può ospitare fino a 100 veicoli. Non dimenticatevi le tante ricompense con il progetto Overthrow di GTA Online, disponibili fino all'11 dicembre.