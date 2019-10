GTA Online: Annis Hellion 4x4, ricompense doppie, bonus Twitch Prime e tante altre novità

Rockstar Games lancia una serie di nuove iniziative e attività per GTA Online con doppi bonus per le sfide di Sopravvivenza, l'arrivo di nuovi bolidi (come la Annis Hellion 4x4) e di una T-Shirt esclusiva a tema giappone.

Annis Hellion 4x4

Nata nel deserto, trapiantata in città: la Annis Hellion potrebbe sembrare l'ennesima 4x4 squadrata, ma questa bellezza è sopravvissuta a una dieta di sola sabbia, rocce, detriti, ossa, macerie fumanti e ancora sabbia fin da quando ha lasciato la fabbrica. Con una trazione simile, l'unico ostacolo è la tua immaginazione.

Bonus e ricompense

La serie Sopravvivenza, forte di sette nuove mappe aggiunte la scorsa settimana, continua a elargire GTA$ e RP doppi a chi ha il coraggio di scendere in campo e decimare ondate su ondate di scagnozzi. Anche i giocatori che aiuteranno Tao Cheng e la signorina Baker a resistere a un'acquisizione particolarmente ostile dei Duggan riceveranno ricompense doppie per le missioni della storia di Casinò completate entro il 10 ottobre.

Questa settimana puoi anche allontanarti dai sentieri battuti e approfittare delle ricompense triple di tutte le gare dell'elenco partite Avventura fuori strada o gareggiare in qualsiasi modalità Competizione Mantieni il passo per accaparrarti GTA$ e RP doppi. I presidenti dei motorcycle club possono aggiudicarsi ricompense doppie avviando qualsiasi missione Commissione della clubhouse e profitti raddoppiati su tutte le vendite degli stabilimenti di Centauri. Se ancora non hai un quartier generale da cui gestire le tue operazioni, sfrutta lo sconto del 40% valido per tutta la settimana su clubhouse e stabilimenti, relative migliorie e rifornimenti.

Japan Tee

Diventa l'invidia dei raduni di automobilisti senza rinunciare allo stile. Sfoggia il tuo punto di riferimento per gli acquisti di auto con la maglietta Annis JPN, che otterrai gratuitamente giocando a GTA Online nel corso di questa settimana.

Ocelot Swinger

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond in GTA Online e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e molto altro. Il primo premio di questa settimana è la Ocelot Swinger, una sportiva classica che trasuda sex appeal. Sempre che non sia qualcos'altro a trasudare.

Sconti

Cosa c'è di meglio di attività commerciali ben avviate e gare intense? Goditi i forti sconti sugli articoli essenziali da motociclista, che arrivano al 40% per clubhouse e stabilimenti di Centauri, con altri sconti su bolidi come Nagasaki Shotaro e Ocelot Pariah.

Clubhouse, aggiunte e migliorie – 40% di sconto

Stabilimenti di Centauri, aggiunte e migliorie – 40% di sconto

Scorte degli stabilimenti di Centauri – 40% di sconto

Nagasaki Shotaro (moto) – 40% di sconto

Hakuchou Drag (moto) – 30% di sconto

Nagasaki Carbon RS (moto) – 30% di sconto

HVY Insurgent (fuoristrada) – 35% di sconto

HVY Insurgent pick-up (fuoristrada) – 35% di sconto

HVY Nightshark (fuoristrada) – 35% di sconto

Canis Kamacho (fuoristrada) – 40% di sconto

Ocelot Ardent (sportiva classica) - 40% di sconto

Ocelot Pariah (sportiva) – 40% di sconto

Ocelot Lynx (sportiva) – 40% di sconto

Blindatura (veicoli) – 40% di sconto

Armi pesanti: 40% di sconto

Bonus Twitch Prime

I membri Twitch Prime hanno tempo fino al 6 ottobre per collegare i propri account Twitch e Social Club di Rockstar Games per riscattare il proprio attico di lusso principale gratuito attraverso il sito web sui loro iFruit in gioco. Oltre questa scadenza, i giocatori con gli account collegati avranno diritto a un rimborso per l'attico di lusso principale fino al 16 ottobre. Inoltre, chi collegherà il proprio account potrà acquistare l'hangar 3499 di Fort Zancudo o il bunker di Lago Zancudo e usufruire, dopo l'acquisto, di un rimborso sulla proprietà base. In più, è previsto un ulteriore sconto del 10% sui veicoli e le proprietà di questa settimana elencati sopra e i giocatori con un account Twitch Prime collegato possono acquistare con il 75% di sconto l'HVY Chernobog e con l'80% di sconto il Brute Boxville blindato.