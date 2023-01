GTA Online, è questa l'arma definitiva per combattere i griefer?

Los Santos Drug Wars, ultimo aggiornamento di GTA Online sbarcato su PC e console, ha permesso alla community del titolo targato Rockstar Games di riabbracciare la Railgun, una delle bocche da fuoco più apprezzate in assoluto e ora accessibile tramite il Gun Vun, veicolo di approvigionamento mobile delle armi.

La Railgun si contraddistingue per la capacità di infliggere ingenti quantità di danno a veicoli e gruppi di nemici, persino a grandi distanze, ed è quindi un must-have per tutti i giocatori che vogliano godersi delle sessioni non troppo tranquille all'interno del caotico open world di GTA Online. In particolare, però, i giocatori sembrano concordare sulle grandi capacità difensive di quest'arma, che a loro dire potrebbe diventare lo strumento perfetto per contrastare i malintenzionati.



Nel thread Reddit pubblicato dall'utente 'AgileSubstance3485' si legge ad esempio: "Un'arma da griefing dev'essere facile da trasportare, così da potersi sbarazzare in poco tempo degli avversari. La Railgun mi sembra uno strumento molto più difensivo, perfetto per difendersi dai griefer più che il contrario".

La community del titolo di Rockstar, tra l'altro, è rimasta fortemente colpita dalla recente scomparsa del racer Ken Block, occasione in cui i giocatori si sono riuniti per dedicare un ultimo ed emozionante tributo al pilota in GTA Online. Diversi utenti RP hanno infatti allestito delle spettacolari sezioni di stunt che hanno ricalcato magistralmente le acrobazie più folli compiute dal pilota statunitense, riunendo il tutto all'interno di un video davvero toccante.