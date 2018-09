GTA Online: arriva l'aggiornamento inventario di Southern San Andreas Super Autos

Le hai rubate con nonchalance fin da quando hai messo piede a Los Santos. Ma ora che sei un signore del crimine con più spazio di quanto te ne serva nel tuo garage sotterraneo, è tempo di fare le cose per bene: quale modo migliore, per ricordare le tue origini, di collezionare questi classici?

Visita oggi Southern San Andreas Super Autos e fatti consegnare queste fantastiche automobili:

Benefactor Serrano

Karin BeeJay XL

Fathom FQ

Emperor Habanero

Ricompense log in

Accedi a GTA Online da oggi fino al 17 settembre e sblocca la Maglietta Gefängnis da aggiungere alla tua collezione. In più, nello stesso periodo, dai un tocco alla tua unità da comando aerea effettuando l'accesso per sbloccare la livrea multicolore Sessanta Nove per il Mammoth Avenger.

GTA$ doppi, RP Bonus e altro

Anche la sanguinaria arena di Lotta di classe (Remix) continuerà a elargire ricompense doppie questa settimana: fino al 17 settembre. Vesti i panni del corazzato Juggernaut o trasformati nella furiosa Bestia per ottenere GTA$ E RP DOPPI.

Come ti direbbe ogni rispettabile imprenditore, Lotta tra business è un ottimo modo per rifornire a buon mercato le tue numerose imprese e anche per sbaragliare qualche CEO rivale. Solo per questa settimana, la quantità di tutte le merci contese in Lotta di classe è stata raddoppiata per aiutarti a mantenere i tuoi magazzini ben riforniti e per accrescere i tuoi profitti.

I proprietari di night club godranno inoltre del raddoppio della popolarità quando promuovono il loro locale e completano le missioni di gestione, mentre i trafficanti d'armi sotterranei otterranno un aumento della velocità del 25% su ricerca e produzione di Traffico d'armi.

Sconti Night Club e offerte su veicoli e potenziamenti per armi

Sfrutta a tuo vantaggio i problemi finanziari di un precedente acquirente grazie a Maze Bank Foreclosures, che offre questa settimana uno sconto del 25% sui night club e sulle loro migliorie e ristrutturazioni e del 40% su tutti i bunker:

Night club – 25% di sconto

Migliorie e ristrutturazioni per night club – 25% di sconto

Bunker – 40% di sconto

Che tu voglia sfrecciare nei cieli su una Imponte Deluxo o far mangiare la polvere ai tuoi avversari su una Pegassi Tezeract, questa settimana troverai svariati veicoli unici e di lusso in vendita a un prezzo scontato:

Imponte Deluxo – 25% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

Festival Bus – 30% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

Pegassi Tezeract – 30% di sconto

Lampadati Viseris – 30% di sconto

Canis Kamacho – 30% di sconto

Ocelot Pariah – 35% di sconto

Ubermacht SC-1 – 35% di sconto

Grotti Turismo R – 40% di sconto

HVY Barrage – 35% di sconto (sia sul prezzo normale che quello speciale)

Regalati anche un vantaggio sul campo di battaglia grazie agli sconti su Potenziamenti per armi Mk II, giubbotti antiproiettile e molto altro: