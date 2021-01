GTA Online: cappello gratis, BF Weevil, GTA$ e RP tripli in diverse modalità

Sono state festività ricchissime per i giocatori di GTA Online, che mentre affrontavano per la prima volta il nuovo Colpo a Cayo Perico hanno potuto riscattare un bel po' di oggetti gratis, Grotti Brioso inclusa. Adesso si ritorna alla "normalità", ma il divertimento continua: scopriamo le novità della settimana.

Da Southern San Andreas Super Autos, tanto per cominciare, è arrivata la BF Weevil, un'auto palesemente ispirata alla storica Volkswagen Beetle. "La BF Weevil, un tempo nota per essere un piccolo capolavoro di design di metà secolo e di efficienza economica, si è trasformata come un broker in crisi d’identità pronto a sostituire la giacca e la cravatta con camicie hawaiane e collane di perline, diventando il simbolo dell’amore libero e dei grandi ideali. Che tu la stia usando per trasportare i membri della tua setta sulle vette delle Tataviam Mountaints o per andare a una festa a Vespucci Beach con quei fattoni dei tuoi amici, la Weevil ti accompagnerà senza fare una piega", si legge nella descrizione ufficiale di Rockstar.

Questa settimana è possibile ottenere il triplo dei GTA$ e RP in Guerriglia Motorizzata e nelle gare aeree, mentre nelle missioni di vendita di Contrabbandieri è attivo il raddoppio. Non manca neppure un ghiotto bonus: tutti coloro che giocheranno a GTA Online questa settimana riceveranno gratis l’edizione limitata del Cappellino logo doppio Güffy. Inoltre, se riuscirete a trovare e a sgraffignare merce di contrabbando (denaro, oro, droga o oggetti d’arte) come obiettivo extra durante il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist, riceverete la Maglia Bigness facce come bonus aggiuntivo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che questa è l'ultima settimana per avere:

La Maglietta Manor psichedelica, completando una missione di perlustrazione di The Cayo Perico Heist;

La Maglietta Motivo Rockstar grigia, completando una missione di preparazione di The Cayo Perico Heist;

La Giacca Tour Panther, completando il colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist;

Il Bomber Panther – un premio speciale riservato a chi ha partecipato alla Sfida dei Colpi di novembre.

Il primo premio della settimana della Ruota Fortunata del Casinò & Resort Diamond è la Enus Paragon R, mentre questi sono gli sconti attivi:

Sconti sui veicoli

RO-86 Alkonost: -25%

Annihilator (stealth): -25%

Buckingham Valkyrie: -40%

Nagasaki Havok: -40%

Grotti Visione: -40%

Coil Cyclone: -40%

Migliorie e personalizzazioni per gli hangar - 30% di sconto:

Stile hangar

Illuminazione

Motivo pavimento

Arredamento ufficio

Alloggio

Officina

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. Inoltre i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la barca di pattuglia Kurtz 31 e il Shitzu Longfin, scontati del 35%.