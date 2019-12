GTA Online: arriva Colpo al Casinò Diamond, nuovo DLC gratis

Come vi abbiamo detto qualche settimana fa, Rockstar Games è tutt'altro che intenzionata ad interrompere il supporto continuo al suo Grand Theft Auto Online e, puntuale come sempre, arriva l'annuncio di un nuovo contenuto gratuito intitolato Colpo al Casinò Diamond.

Pare infatti che stia succedendo qualcosa di strano al "Casinò e Resort Diamond", luogo nel quale è di recente aumentata a dismisura la sicurezza. Qualche mente criminale sta infatti organizzando un nuovo colpo proprio al casinò e tra i membri di questa banda potreste esserci presto anche voi. A partire dal prossimo giovedì 12 dicembre 2019 potrete infatti prendere parte a quello che è, secondo gli sviluppatori, il colpo più grande mai visto in GTA Online. Durante questa rapina avrete modo di penetrare nel caveau del Diamond, sottrarne il bottino e vendicarvi della famiglia Duggan.

I giocatori intenzionati ad organizzare il colpo dovranno inoltre aprire una sala giochi retrò che che fungerà da centro operativo nel quale svolgere i preparativi per il colpo. Pare inoltre che siano presenti numerosi metodi attraverso i quali completare l'operazione con successo e, nel caso in cui dovesse scattare l'allarme, potrete farvi strada con la forza e uscirne vivi con tutto il bottino.

Come tutti i più recenti contenuti aggiuntivi, Colpo al Casinò Diamond sarà gratuito per tutti i possessori di una copia del gioco su PC, PlayStation 4 o Xbox One.

A proposito di Rockstar, sapevate che Red Dead Redemption 2 è già in cima alla classifica dei più venduti su Steam a poche ore dal lancio? Il successo del gioco è stato tale da superare in pochissimo tempo anche Halo: Reach e la Master Chief Collection.



